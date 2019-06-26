Hülya Avşar’ın 700 bin liralık oyuncağı

Spor kıyafetleri ile alışverişe gelen ve Markalar Sokağı’nda görüntülenen Avşar Kızının dizindeki bandaj gözlerden kaçmadı. Muhabirlerin geçmiş olsun dileklerine teşekkür eden ünlü sanatçı “Tenis oynarken yanlış bir hareket yaptım sanırım ondan oldu, doktorum da bir süre spor yapmaya ara vermemi istedi. Tabi ben dinlemedim, tenis oynamaya devam edince şişti. Bu şekilde sardım ama doktoruma tekrar gitmeye çekiniyorum, kesin dinlemediğim için bana kızacak” dedi.

“İÇ DİZAYNI ÖZEL YAPTIRILDI”

Muhabirler ile sohbet ederken yeni aracının gelmesi ile tekrar fotoğrafları çekilen Hülya Avşar, plakasının görünmemesi konusunda ricada bulundu.

Kamyonet tipi yeni aracı ile görüntülenen ünlü sanatçı, aracın kendisi için tasarlandığını ve iç dizaynının özel yaptırıldığı söyledi. Hülya Avşar’ın yeni oyuncağının değerinin ise iç tasarımı dahil 700 Bin Türk Lirası olduğu öğrenildi.