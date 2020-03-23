Hülya Avşar’ın bornozlu videosu sosyal medyayı salladı

İlerleyen yaşına rağmen fiziğinin güzelliği ve enerjisinden hiçbir şey kaybetmeyen Hülya Avşar, Instagram hesabından paylaştığı bir video ile ortalığı adeta yıktı. Avşar'ın bornozuyla çektiği videoya kısa sürede beğeni yağdı.

Uzun süredir ekranlardan uzak olan 56 yaşındaki Hülya Avşar, Instagram hesabını aktif olarak kullanan isimlerden biri. Avşar, en son bornozuyla çektirdiği bir videoyu paylaşarak sosyal medyanın gündemine oturdu.

Dünyayı olduğu gibi Türkiye’yi de etkisi altına alan corona virüsünden korunmak için vaktinin çoğunu evde geçiren ünlü isim, köpeğinin tüylerini tararken çekildiği bir videoyu takipçilerinin beğenisine sundu.

Avşar’ın üzerindeki bornozla çekilen videosu ve derin bacak dekoltesi görenleri, “Hâlâ kusursuz bir fiziği var” yorumlarına neden oldu.