Hülya Avşar’ın dedesi Atatürk’ün arkadaşıymış

Hülya Avşar'ın dedesi İlhan Bardakçı. Atatürk'ün yakın arkadaşlarından birisiymiş. Avşar bu iddiasını merhume annesi Emral Avşar'ın albümünden çıktığını söylediği bir fotoğrafla kanıtlamaya çalıştı. Sanatçı, "Atatürk'ün sol yanındaki papyonlu kişi dedem" dedi.

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Oyuncu Hülya Avşar, ilk haftasında 2 bin 440 kişi tarafından izlenen ve gişede hüsrana uğrayan otobiyografik filminin girişinde, annesi merhum Emral Avşar’ın babası, dedesi İlhan Bardakçı’nın Atatürk’ün yakın arkadaşlarından biri olduğu bilgisini paylaştı.

“EN İYİ ARKADAŞLARINDAN BİRİYMİŞ”



Habertürk’ten Mehmet Çalışkan’ın haberine göre, filmde dedesinin fotoğrafını paylaşan Hülya Avşar, “Atatürk’ün sol yanındaki papyonlu kişi dedem. En iyi arkadaşlarından biriymiş” yorumunu yaptı.