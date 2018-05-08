Hülya Avşar’ın dedesi Atatürk’ün arkadaşıymış
Oyuncu Hülya Avşar, ilk haftasında 2 bin 440 kişi tarafından izlenen ve gişede hüsrana uğrayan otobiyografik filminin girişinde, annesi merhum Emral Avşar’ın babası, dedesi İlhan Bardakçı’nın Atatürk’ün yakın arkadaşlarından biri olduğu bilgisini paylaştı.
“EN İYİ ARKADAŞLARINDAN BİRİYMİŞ”
Habertürk’ten Mehmet Çalışkan’ın haberine göre, filmde dedesinin fotoğrafını paylaşan Hülya Avşar, “Atatürk’ün sol yanındaki papyonlu kişi dedem. En iyi arkadaşlarından biriymiş” yorumunu yaptı.