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Hülya Avşar’ın evini soyan hırsızlar yakalandı
Hülya Avşar’ın evini soyan hırsızlar yakalandı
Hülya Avşar'ın geçtiğimiz ay Balıkesir'deki evini soyan hırsızlar yakalandı.
Magazin 18 Ağustos 2018 - 09:26

Avşar’ın Balıkesir Burhaniye’deki yazlığına geçtiğimiz Temmuz ayında hırsız girmiş ve Avşar gece yarısı hırsızla yatak odasında burun buruna gelmişti.

Üzerinde geceliği, ayağında terliği ile hırsızı kovalayan Avşar kızı korku dolu anlar yaşamıştı. Avşar’ın evine giren hırsızlar ihbar üzerine Susurluk'ta bir araçta yakalandı.

3 kişi gözaltına alındı. Araçtaki çantadan 15 kol saati, 10 cep telefonu, 242 dolar, altın bileklik, zincir, 80 euro ve 2 bin 345 lira çıktı.

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