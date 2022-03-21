Hülya Avşar’ın hayali Manukyan

Biyografi filmlerin moda olduğu bu günlerde, muhabirler Hülya Avşar'a da "Kimi oynamak istersiniz?" diye sordu. Hülya Avşar "Ben Manukyan'ı çok oynamak isterdim. Senaryosu yazıldı ama izin vermediler" dedi.

Sozcu.com.tr

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Hülya Avşar kızı Zehra Çilingiroğlu ve arkadaşı ile Tarabya’da bir balık restoranından çıkarken görüntülendi.

Hülya Avşar hayranları ile fotoğraf çektirdikten sonra muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Muhabirlerin “Hayatını canlandırmak istediğiniz birisi var mı?” sorusuna Avşar, “Ben Manukyan’ı çok oynamak isterdim. Senaryosu yazıldı ama izin vermediler” dedi.

MANUKYAN KİMDİR?

2001’de ölen Matild Manukyan’ın 500 dairesi, 50 dükkanı, 4 hanı, 4 yazlığı, 200 ticari plakası, 40 binası, 2 fabrikası ve daha birçok gayrümenkulü vardı. 6 kez vergi şampiyonu olmuştu. Ama o sahibi olduğu 37 genelev ile adını duyurmuştu.

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