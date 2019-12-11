Hülya Avşar’ın kışlık dekoltesi

Uzun bir zamandır yeni bir proje ile ekranlara gelmeyen Hülya Avşar, yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımları ile kendisinden söz ettirmeye devam ediyor. Avşar, son olarak Instagram hesabından paylaştığı bir dans videosu ile dikkat çekti.

Hülya Avşar, kendi adını taşıyan tenis turnuvasında 67 yaşındaki Durdu Lale ile gösteri maçı yapmış ve beğeni kazanmıştı. Turnuva sonrası katıldığı bir radyo programında son derece çarpıcı ifadeler sarf eden Avşar, hayalindeki erkeği tarif ederken aynı zamanda oynamak istediği ancak bir türlü gerçekleştiremediği film projesinden de bahsetti.

OTURDUĞU YERDE DANS ETTİ

Oğlunun arkadaşına aşık bir kadın rolünü canlandıracağı projeyi hayata geçiremediği için üzgün olduğunu söyleyen Avşar, bu cesur açıklamasıyla haber olmayı başardı. Sözleriyle gündem olan Hülya Avşar bu durumdan memnun kalmış olacak ki Instagram hesabından bacaklarını gözler önüne serdiği bir dans videosu paylaştı. Fondaki şarkıya keyifli bir şekilde eşlik ettiği görülen Hülya’nın paylaşımı dakikalar içerisinde 30 bine yakın izlenme oranına ulaştı. Avşar’ın bu videosu her ne kadar yoruma kapalı olsa da takipçileri onun videosunu farklı mecralarda paylaşarak ‘kışlık dekolte yapmış’ şeklinde yorumlar yapmaktan geri durmadı.