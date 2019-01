Sinan Çetin’in 1993 yapımı ‘Berlin In Berlin’ adlı sinema filmi Hülya Avşar’ın mastürbasyon yaptığı sahne Türk sinemasına damga vurmuştu. Rafel Cemo Çetin, babasının filmini 26 yıl sonra ‘New York In New York’ adıyla yeniden yorumladı.

HÜLYA AVŞAR’IN KENDİNİ TATMİN ETTİĞİ SAHNEYİ CANLANDIRDI

‘Dilber’i canlandıran Mine Kılıç, 26 yıl önce Hülya Avşar’ın ‘Berlin In Berlin’deki kendini tatmin etme sahnesini ‘New York In New York’ta tekrarladı.