Hülya Avşar’ın selfiesindeki Kaya Çilingiroğlu detayı

Bu yılın ilk aylarında, haklarında bol bol yapılan yeniden evlenecekleri haberlerini yalanlayan Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu fırsat buldukça bir araya gelmekten geri durmuyor. Eski çift bayramda da bir araya geldi.

Sekiz yıl evli kaldıktan sonra 2005 yılında boşanan Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu’nun bu evlilikten Zehra adında bir kız çocukları olmuştu.

Her ne kadar evliliklerini yıllar önce sonlandırmış olsalar da vakit buldukça bir araya gelen ikili bu bozulmayan samimiyetleri nedeniyle zaman zaman ‘yeniden evlenecekler’ şeklinde haberlere konu oluyor.

İçinde bulunduğumuz yılın başında da bu tarz dedikodular ortaya atılmış ancak Kaya Çilingiroğlu bu iddiaları yalanlamıştı.

Hülya Avşar’ın bayramın son günü sosyal medya hesabından paylaştığı bir selfie ise dikkat çekti.

Kısa süre önce Instagram hesabından paylaştığı bornozlu fotoğraf ile dikkatleri üzerine çeken Hülya Avşar bu defa evinde çektiği bir selfie ile takipçilerinin karşısına çıktı.

Avşar’ın yoruma kapalı paylaşımında arka tarafta Kaya Çilingiroğlu’nun oturduğu görülüyor.