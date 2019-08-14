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Hülya Avşar’ın yeni deniz eğlencesi
Hülya Avşar’ın yeni deniz eğlencesi
Yaz aylarını bol bol yüzerek değerlendiren Hülya Avşar, bu arada denizde farklı deneyimler yaşamaktan da geri durmuyor.
Magazin 14 Ağustos 2019 - 08:14

Son dönemin yeni nesil deniz eğlencelerinden olan ‘seabob’u (denizaltı jet-ski) deneyimleyen Hülya Avşar bu konudaki hünerlerini sergiledi. Hızlı bir şekilde suda ilerleyen Hülya Avşar, attığı kahkahalarla bu işten ne kadar keyif aldığını da gözler önüne serdi. Avşar’ın instagram hesabından yaptığı paylaşımların denizle ilgili olması da onun maviliklere ne kadar büyük bir tutkuyla bağlı olduğunu gösterdi. Avşar’ın paylaştığı videonun görüntülenmesi kısa süre içerisinde 100 bini geçti.

 

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