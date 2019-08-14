Hülya Avşar’ın yeni deniz eğlencesi

Son dönemin yeni nesil deniz eğlencelerinden olan ‘seabob’u (denizaltı jet-ski) deneyimleyen Hülya Avşar bu konudaki hünerlerini sergiledi. Hızlı bir şekilde suda ilerleyen Hülya Avşar, attığı kahkahalarla bu işten ne kadar keyif aldığını da gözler önüne serdi. Avşar’ın instagram hesabından yaptığı paylaşımların denizle ilgili olması da onun maviliklere ne kadar büyük bir tutkuyla bağlı olduğunu gösterdi. Avşar’ın paylaştığı videonun görüntülenmesi kısa süre içerisinde 100 bini geçti.