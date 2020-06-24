Hülya Avşar’ın yeni projesi belli oldu

Hülya Avşar, kızı Zehra Çilingiroğlu ve eski eşi Kaya Çilingiroğlu ile gecikmeli de olsa ‘Babalar Günü’ yemeği için bir araya geldi. Önceki akşam Etiler’de yemek yiyen gruptan ilk olarak Kaya Çilingiroğlu mekandan ayrıldı.

YENİ PROJEYLE DÖNÜYOR



Mekandan kızı ile birlikte ayrılan Hülya Avşar, gazetecilerle ayaküstü sohbet ederek, çok tartışılacak açıklamalarda bulundu. Yeni projesi için Avşar film ile anlaşan Hülya Avşar, müzikal hazırlığında olduklarını ve Ekim-Kasım aylarında hazır olacağını söyledi.

“HERHALDE EKİP KONTROL EDİYORDUR”

Önümüzdeki hafta Cuma günü, sahne alarak sezonu açmaya hazırlanan Hülya Avşar, basın mensuplarının “Pandemi döneminde rezervasyon durumunu kontrol ediyor musunuz?” sorusuna, “Herhalde bizim ekip soruyordur, bir sorun olacağını düşünmüyorum. Zaten yüzde 50 kapasite ile çalışılıyor, 3 konser var ve aslında ilk konser tehlikeli. Yani tehlikeli derken, zaman açısından insanlar gelir mi, gelmez mi? ama açık hava olacağı için problem yok” dedi.

