Hülya Darcan kimdir? Hülya Darcan nereli ve kaç yaşında?

Hülya Darcan, 1951 İzmir doğumludur. Kamera karşısına ilk kez Silahları Ellerinde Öldüler isimli film ile geçen Hülya Darcan hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde…

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Şu sıralar TRT ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde Hayme Ana karakterini canlandıran Hülya Darcan hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Hülya Darcan kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

HÜLYA DARCAN KİMDİR?

Hülya Darcan, 27 Nisan 1951'de İzmir'de dünyaya geldi. Türk sinemasının önemli jönlerinden Tanju Korel'in eşi ve oyuncu Bergüzar Korel'in annesidir. Hülya Darcan lise yıllarında bir derginin kapak güzeli yarışmasına katılmış ve 3. olmuş ardından 1967 yılında Silahları Ellerinde Öldüler adlı sinema filmi ile kameralar karşısına geçmiştir.

Hülya Darcan 1971 yılında tanıştığı ünlü sinema oyuncusu Tanju Korel ile 20 Nisan 1977 yılında evlenmiştir. Zeynep ve Bergüzar Korel adında iki kızı vardır.

Şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanmakta olan Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Gazi'nin annesi Hayme Hatun karakterine hayat veren Hülya Darcan 1.67 metre boyunda, 74 kilo ve Boğa burcudur.

Hülya Darcan'ın rol aldığı diziler:

2014- Diriliş Ertuğrul (Hayme Ana)

2012 – Dila Hanım (Melike)

2012 – Leyla’nın Evi

2011 – Kalbim Seni Seçti (Ümran)

2010 – Samanyolu (Feride)

2008 – Binbir Gece (Konuk Oyuncu)

2007 – Tutsak (Begüm)

2007 – Vazgeç Gönlüm (Zeynep)

2006 – İyi ki Varsın (Berrin)

2005 – Zeytin Dalı (Zeynep)

2004 – Büyük Yalan (Rüksan Vardarlı)

2003 – Hırçın Menekşe (Handan)

2003 – Baba (Oya)

2002 – Zeybek Ateşi (Esma-Hüzzam Anne)

2002 – Sırlar Dünyası / Sır Kapısı (Şirli)

1995 – Bizim Ev

1990 – Kara Elmas (Emine)

Hülya Darcan'ın rol aldığı filmler:

1990 – Kara Elmas

1973 – Tarkan: Güçlü Kahraman

1973 – Dağlar Kurbanı (Fato)

1973 – Ali ile Gül

1973 – Muhteşem Hırsız

1973 – Ali’ye Gönül Verdim

1973 – Kaderimiz

1972 – Örümcek (Ayfer)

1972 – Cehennemin Beş Delisi (Masum Kız)

1972 – Yirmi Yıl Sonra

1972 – İnsafsız

1971 – Fakir Kızın Kısmeti

1971 – Dudaktan Tabanca

1971 – En Kralına Tek Kurşun (Filiz)

1971 – Fedailer Mangası (Selma)

1971 – Kanunsuz Yaşayanlar

1971 – Ölmeden Tövbe Et

1971 – Sıra Sende Yosma

1971 – Silahlar Konuşuyor

1971 – Yalnız Değiliz

1971 – Yumruk Yumruğa

1971 – Haraç

1970 – Kaderin Ağları

1970 – Tehlikeli Oyun

1970 – Canlı Hedef (Öğretmen)

1970 – Dağların Kartalı (Suna)

1970 – Altın Tabancalı Ajan (Hülya)

1970 – Aslan Yürekli Mahkum

1970 – Deliormanlı

1970 – Kadın Satılmaz

1970 – Kanlı Kader

1970 – Kara Leke

1970 – Yaslı Gelin

1969 – Ana Yüreği (Nalan)

1969 – Hedefte Vuruşanlar (Zuhal)

1969 – Kanlı Gelinlik

1969 – Kendi Düşen Ağlamaz (Zeynep

1969 – Sabah Olmasın

1969 – Şeytanın Oyunu

1969 – Şirvan

1969 – Anadolu Soygunu

1969 – Asi Kabadayı

1969 – Asrın Kralı

1969 – Beyaz Mendilim

1969 – Bir Aşk Türküsü (Nalan)

1969 – Çile

1969 – Dağa Çıkan Kız

1969 – Kurşunların Kanunu

1969 – Çakırcalı Mehmet Efe ve Ayşe

1969 – Dişi Eşkiya

1969 – Beşikteki Miras

1968 – Gültekin Asya Kartalı (Bige)

1968 – Hakanlar Savaşı (Ay Banu)

1968 – Sinanoğlu’nun Dönüşü

1968 – Sinanoğlu

1968 – Karanlık Yollar

1968 – Bir Mahkum Kaçtı

1968 – Talihsiz Meryem (Meryem)

1968 – Beş Ateşli Kadın

1968 – Dertli Pınar (Ayşe)

1967 – Çelik Bilek

1967 – Kurbanlık Katil (Melahat)

1967 – Kara Kartal (Ayşe)

1967 – Kanunsuz Toprak (Zeynep)

1967 – Silahları Ellerinde Öldüler (Hülya)