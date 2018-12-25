Hülya Darcan kimdir? Hülya Darcan nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar TRT ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde Hayme Ana karakterini canlandıran Hülya Darcan hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Hülya Darcan kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…
HÜLYA DARCAN KİMDİR?
Hülya Darcan, 27 Nisan 1951'de İzmir'de dünyaya geldi. Türk sinemasının önemli jönlerinden Tanju Korel'in eşi ve oyuncu Bergüzar Korel'in annesidir. Hülya Darcan lise yıllarında bir derginin kapak güzeli yarışmasına katılmış ve 3. olmuş ardından 1967 yılında Silahları Ellerinde Öldüler adlı sinema filmi ile kameralar karşısına geçmiştir.
Hülya Darcan 1971 yılında tanıştığı ünlü sinema oyuncusu Tanju Korel ile 20 Nisan 1977 yılında evlenmiştir. Zeynep ve Bergüzar Korel adında iki kızı vardır.
Şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanmakta olan Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Gazi'nin annesi Hayme Hatun karakterine hayat veren Hülya Darcan 1.67 metre boyunda, 74 kilo ve Boğa burcudur.
Hülya Darcan'ın rol aldığı diziler:
2014- Diriliş Ertuğrul (Hayme Ana)
2012 – Dila Hanım (Melike)
2012 – Leyla’nın Evi
2011 – Kalbim Seni Seçti (Ümran)
2010 – Samanyolu (Feride)
2008 – Binbir Gece (Konuk Oyuncu)
2007 – Tutsak (Begüm)
2007 – Vazgeç Gönlüm (Zeynep)
2006 – İyi ki Varsın (Berrin)
2005 – Zeytin Dalı (Zeynep)
2004 – Büyük Yalan (Rüksan Vardarlı)
2003 – Hırçın Menekşe (Handan)
2003 – Baba (Oya)
2002 – Zeybek Ateşi (Esma-Hüzzam Anne)
2002 – Sırlar Dünyası / Sır Kapısı (Şirli)
1995 – Bizim Ev
1990 – Kara Elmas (Emine)
Hülya Darcan'ın rol aldığı filmler:
1990 – Kara Elmas
1973 – Tarkan: Güçlü Kahraman
1973 – Dağlar Kurbanı (Fato)
1973 – Ali ile Gül
1973 – Muhteşem Hırsız
1973 – Ali’ye Gönül Verdim
1973 – Kaderimiz
1972 – Örümcek (Ayfer)
1972 – Cehennemin Beş Delisi (Masum Kız)
1972 – Yirmi Yıl Sonra
1972 – İnsafsız
1971 – Fakir Kızın Kısmeti
1971 – Dudaktan Tabanca
1971 – En Kralına Tek Kurşun (Filiz)
1971 – Fedailer Mangası (Selma)
1971 – Kanunsuz Yaşayanlar
1971 – Ölmeden Tövbe Et
1971 – Sıra Sende Yosma
1971 – Silahlar Konuşuyor
1971 – Yalnız Değiliz
1971 – Yumruk Yumruğa
1971 – Haraç
1970 – Kaderin Ağları
1970 – Tehlikeli Oyun
1970 – Canlı Hedef (Öğretmen)
1970 – Dağların Kartalı (Suna)
1970 – Altın Tabancalı Ajan (Hülya)
1970 – Aslan Yürekli Mahkum
1970 – Deliormanlı
1970 – Kadın Satılmaz
1970 – Kanlı Kader
1970 – Kara Leke
1970 – Yaslı Gelin
1969 – Ana Yüreği (Nalan)
1969 – Hedefte Vuruşanlar (Zuhal)
1969 – Kanlı Gelinlik
1969 – Kendi Düşen Ağlamaz (Zeynep
1969 – Sabah Olmasın
1969 – Şeytanın Oyunu
1969 – Şirvan
1969 – Anadolu Soygunu
1969 – Asi Kabadayı
1969 – Asrın Kralı
1969 – Beyaz Mendilim
1969 – Bir Aşk Türküsü (Nalan)
1969 – Çile
1969 – Dağa Çıkan Kız
1969 – Kurşunların Kanunu
1969 – Çakırcalı Mehmet Efe ve Ayşe
1969 – Dişi Eşkiya
1969 – Beşikteki Miras
1968 – Gültekin Asya Kartalı (Bige)
1968 – Hakanlar Savaşı (Ay Banu)
1968 – Sinanoğlu’nun Dönüşü
1968 – Sinanoğlu
1968 – Karanlık Yollar
1968 – Bir Mahkum Kaçtı
1968 – Talihsiz Meryem (Meryem)
1968 – Beş Ateşli Kadın
1968 – Dertli Pınar (Ayşe)
1967 – Çelik Bilek
1967 – Kurbanlık Katil (Melahat)
1967 – Kara Kartal (Ayşe)
1967 – Kanunsuz Toprak (Zeynep)
1967 – Silahları Ellerinde Öldüler (Hülya)