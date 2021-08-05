Hülya Duyar’dan iyi haber

Komedyen Cem Yılmaz'la çektiği reklam filminde fenalaşan ancak dikkate almayan, ardından arkadaşıyla gittiği Adana'da baygınlık geçirerek hastaneye kaldırılan oyuncu Hülya Duyar'a beyin tümörü teşhisi konulmuştu. Duyar'ın beyin tümörü ameliyatının başarılı geçtiği öğrenildi.

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Oyuncu Hülya Duyar'ın beyin tümörü ameliyatı başarılı geçti. Cem Yılmaz’la çektiği reklam filminde fenalaşan ancak dikkate almayan, ardından arkadaşıyla gittiği Adana’da baygınlık geçirerek hastaneye kaldırılan Duyar, konan teşhisin ardından ambulansla İstanbu’'a getirilmişti.

Yeditepe Üniversitesi Hastanesi’nde Prof. Dr. Uğur Türe yönetiminde 8 saat süren ameliyatla beynindeki tümör alınan Duyar’ın ameliyatı başarılı geçti. Yoğun bakımda müşaade altında tutulan Duyar, bir gece yoğun bakımda kalacak. Tümörün iyi huylu olup olmadığı ise patoloji raporunda belli olacak.

Oyuncunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Hülya’mız ameliyattan çıktı. Prof. Dr. Uğur Türe, ameliyatın çok başarılı geçtiğini belirtti. Hepinize bu süreçte gönderdiğiniz tüm iyi dilekler için çok teşekkür ediyoruz” denildi.

51 yaşındaki oyuncu en son ‘Doğduğun Ev Kaderindir’ dizisinde oynamıştı.