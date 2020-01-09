Hülya Koçyiğit kimdir? Hülya Koçyiğit kaç yaşında?

Hülya Koçyiğit, 12 Aralık 1947 yılında Üsküdar'da doğdu. Hülya Koçyiğit, 1963 yılında ilk filmi Susuz Yaz ile sinema hayatına başladı. Hülya Koçyiğit kimdir, kaç yaşında ve hangi filmlerde rol aldı? İşte hakkında merak edilenler...

Türk sinemasının en ünlü aktrislerinden olan Hülya Koçyiğit, 180’ne yakın filmde rol almıştır. Türk sinemasının unutulmaz ismi Hülya Koçyiğit kimdir? Kaç yaşındadır?

HÜLYA KOÇYİĞİT KİMDİR?

12 Aralık 1947 yılında İstanbul’da doğdu.

Bulgaristan göçmeni tüccar bir babanın üç kızından ilkidir. İstanbul ve Ankara’da ilkokula giden Koçyiğit, sanat eğitimine Ankara Devlet Konservatuarı’nın bale bölümünde başladı. Orta öğretimine eski adıyla Atatürk Kız Lisesi olan Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi’ne devam ederken İstanbul Şehir Tiyatroları’na girdi. Lise öğrenimini Ankara Devlet Konservatuarı tiyatro bölümünde devam ettirdi.

1963 yılında ilk filmi Susuz Yaz ile sinema hayatına başlayan Hülya Koçyiğit Berlin Film Festivali’inde Türk sinemasına o güne kadar verilen en büyük ödül olan Altın Ayı ödülünü kazandı. Kültür Bakanlığı’nca yurt dışında düzenlenen “Türk Film Haftaları”‘nda ülkemizi en çok temsil etmiş sinema sanatçısıdır. Halen yerli ve yabancı film festivallerinde de en çok ödül alan bayan sanatçıdır.

O dönem Fenerbahçe’de futbol oynayan Selim Soydan ile evlendi. Bu evliliğinden Gülşah adında bir kızı dünyaya gelmiştir. Hülya Koçyiğit’in Neslişah ve Aslışah adlarında iki torunu vardır.

Filmleri Yunanistan, İran, Mısır, Lübnan, Cezayir gibi değişik ülkelerde gösterilmiştir. 1965-1974 arasında tüm filmleri Yunanistan’da sinemalarda oynatılmıştır. “Derman” 5 Kıtada oynatılan, “Kurbağalar” ise yabancı televizyon kurumlarına satılan ilk Türk filmidir.

Hülya Koçyiğit, 180 kadar filmde ve 4 TV dizisinde oynamıştır. Çalıştığı yönetmenlerden bazıları, Lütfü Akad, Atıf Yılmaz, Şerif Gören, Metin Erksan, Orhan Aksoy, Memduh Ün, Ertem Eğilmez, Osman Seden ve Halit Refiğ’dir.

1991 yılında Devlet Sanatçısı seçilmiştir. 1991-1992’de kurucusu olduğu SO-DER’e başkan seçilmiştir. Bu görevi 4 yıl sürdürmüştür; halen yönetim kurulunda görev yapmaktadır.

Ödülleri

Yurt İçinde Aldığı Ödüller

Yılın Kadın Oyuncusu (Turizm Bakanlığı)

1964 Yılın Kadını (Türk Kadınlar Birliği)

1969 Altın Portakal (Cemile filmi ile)

1972 Altın Koza (Zehra filmi ile)

1975 Altın Portakal (Diyet filmi ile)

1984 Altın Portakal (Derman filmi ile)

1990 Altın Portakal (Karılar Koğuşu filmi ile)

Altın Portakal Yaşam Boyu Başarı Ödülü

Altın Koza Yaşam Boyu Başarı Ödülü

Çasot Yaşam Boyu Başarı Ödülü

İstanbul Film Festivali Onur Ödülü

Ankara Film Festivali Onur Ödülü

Uçan Süpürge Film Festivali Onur Ödülü

Siyad Onur Ödülü

Uluslararası Festivallerden Aldığı Ödüller

1987 Nantes Film Festivali (Fransa) En Başarılı Kadın Oyuncu – “Kurbağalar” Filmi İle

1988 Amiens Film Festivali (FRANSA) En İyi Kadın Oyncu – “Bez Bebek” Filmi İle

Filmlerinin Katıldığı Festivaller

Susuz Yaz: Berlin Film Festivali, Meksika Film Festivali

Gelin: Tahran Film Festivali

Derman: Çekoslovakya Karlovy Film Festivali, Venedik Film Festivali, Londra Film Festivali, Nantes Film Festivali, Şam Film Festivali (En Büyük Ödülü Aldı), Taşkent Film Festivali

Kurbağalar: Fransa Nantes Film Festivali (En İyi Kadın Oyuncu Ödülü)