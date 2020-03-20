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Hülya şaşırdı: Aa TT olmuşum!
Hülya şaşırdı: Aa TT olmuşum!
Hülya Avşar, sokakta ayaküstü verdiği röportajla sosyal medyanın gündem maddesi olmuştu. Avşar, akşam saatlerinde yaptığı paylaşımla buna şaşırdığını gösterdi.
Magazin 20 Mart 2020 - 07:37

‘Sokağa çıkmak bana iyi geliyor’ açıklaması ile gündeme gelen Hülya Avşar, herkesin kendisini evine kapattığı bir dönemde bu tarz bir çıkışla yine çok konuşuldu. YouTube üzerinden yayınlanan programıyla yeniden sevenleriyle buluşan Avşar, bir yandan programıyla konuşulurken bir yandan da yaptığı açıklamalarla öne çıkıyor.

Geçtiğimiz gün yaptığı bir gezinti sırasında muhabirler tarafından görüntülenen Avşar, ‘sokağa çıkmak bana iyi geliyor’ şeklinde bir açıklama yapmış ve bununla da yetinmeyerek benzer bir harekette bulunan Murat Boz’a destek vermişti.

Bu çıkışlarından sonra gündeme geleceğini bilen Avşar, tıpkı düşündüğü gibi Twitter’da trend topic oldu ve gün boyunca hakkında çok sayıda yorum yapıldı.

Hülya Avşar akşam saatlerinde Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu ve sözlerinin arkasında durduğunu söyleyerek kendisinin gün boyunca konuşulmasına şaşırdığını belirtti.

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