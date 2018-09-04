Hülya, tenisi denize taşıdı

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Türk sinemasında yıllarca Avşar kızı olarak isim yapan ve güzelliğiyle takdir toplayan oyuncu Hülya Avşar üzerinden yıllar geçmesine rağmen düzgün fiziğini korumayı başarmış isimlerden. Bu fiziğini spor yapmasına borçlu olan ve özellikle yaz aylarında bol bol yüzen Hülya Avşar, paylaştığı son videolarda spor ve yüzmeyi birleştirmiş gibi görünüyor. Tam bir tenis tutkunu olan ve kendi adına bir de tenis turnuvası düzenleyen Hülya Avşar, gönül verdiği tenisi denize taşıdı. Bir arkadaşıyla birlikte denizin içinde tenis oynarken görülen Avşar, başarılı vuruşlarıyla bu spora gönül verdiğini bir kez daha göstermiş oldu. Avşar’ın yoruma kapalı bu tenis şovu iki yüz bine yakın izlenme oranına ulaştı.