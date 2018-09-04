Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Hülya, tenisi denize taşıdı
Hülya, tenisi denize taşıdı
Oyuncu Hülya Avşar sosyal medya hesabından yaptığı deniz paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Magazin 4 Eylül 2018 - 07:21

Türk sinemasında yıllarca Avşar kızı olarak isim yapan ve güzelliğiyle takdir toplayan oyuncu Hülya Avşar üzerinden yıllar geçmesine rağmen düzgün fiziğini korumayı başarmış isimlerden. Bu fiziğini spor yapmasına borçlu olan ve özellikle yaz aylarında bol bol yüzen Hülya Avşar, paylaştığı son videolarda spor ve yüzmeyi birleştirmiş gibi görünüyor. Tam bir tenis tutkunu olan ve kendi adına bir de tenis turnuvası düzenleyen Hülya Avşar, gönül verdiği tenisi denize taşıdı. Bir arkadaşıyla birlikte denizin içinde tenis oynarken görülen Avşar, başarılı vuruşlarıyla bu spora gönül verdiğini bir kez daha göstermiş oldu. Avşar’ın yoruma kapalı bu tenis şovu iki yüz bine yakın izlenme oranına ulaştı.

İLGİLİ HABERHülya Avşar'dan bacak şov
Etiketler