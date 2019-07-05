Hülya’nın havuz keyfi böyle olur

Uzun bir süredir ekranlardan uzakta olan Hülya Avşar, her ne kadar zaman zaman yaptığı açıklamalarla yeni bir proje hazırlığında olduğunu ima etse de şimdilik ortada herhangi bir hazırlık görünmüyor. Vaktinin büyük çoğunluğunu sevdiklerine ve spora ayıran Hülya Avşar, aynı zamanda bol bol yüzüyor. Avşar, son olarak instagram hesabından havuzda yüzerken çekilmiş bir videosunu paylaştı. Siyah bikinisi ile havuzda kulaç atan Hülya’nın bu görüntüsü 200 bine yaklaşan bir izlenme oranına ulaştı.