Hurdadan alıp Çiçek Abbas minibüsü yaptı

Bursa'da çiftçilik yapan Ragıp Ablay (47) Yeşilçam'ın unutulmaz Çiçek Abbas filmine konu olan minibüsü ile dikkat çekiyor. Hurdacıdan satın aldığı minibüse 35 bin TL masraf ettiğini ifade eden Ablay, "Çiçek Abbas çocukluğumun filmi, hafızalara kazınanı ise bu kırmızı minibüs. O günün hatırasını canlandırdığım için mutluyum" dedi.

Bursalı çiftçi Ragıp Ablay (47) hurdacıdan satın aldığı 1980 model Ford minibüse 35 bin TL masraf ederek, Yeşilçam’ın unutulmaz Çiçek Abbas filmine konu olan minibüsüne çevirdi. Ablay, nostalji film afişleri ile donattığı minibüsü ile herkesin dikkatini çekiyor.

“HAYALİMİ GERÇEKLEŞTİRDİM”

Çiftçilik yapan Ragıp Ablay, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şöyle konuştu: “Minibüsü tasarlarken hayalimi gerçekleştirdim. Bu projeye imza atarken, düğünlerde, diziler de ve farklı organizasyonlarda kullanılabileceğini de düşündüm. Amacımız eşe, dosta yardımcı olabilmek. Arkadaşlara ilginç bir düğün hediyesi de olabilir diye düşünüyorum. Minibüs çok yoğun bir ilgi görüyor. Trafikte giderken durdurup fotoğraf çekenler, fotoğraf çektirenler bir hayli fazla. Şunu net olarak söyleyebilirim insanlarımız artık teknolojiden teknolojik kirlilikten bıkmış durumda, her şeyde olduğu gibi eskiye,nostaljiye özlem var.”