Hürkuş: Göklerdeki Kahraman konusu ve oyuncuları…

Hürkuş: Göklerdeki kahraman 2018'de vizyona giren ve tarihi konusuyla dikkat çeken bir film. Hürkuş: Göklerdeki kahraman filminin konusu ve oyuncuları haberimizde...

Hürkuş: Göklerdeki kahraman filminin türü dram ve savaş olarak yorumlanıyor. Hürkuş’un detaylı konusu ve oyuncu kadrosu ise şu şekilde;

HÜRKUŞ GÖKLERDEKİ KAHRAMAN KONUSU

I. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'nda görev yapan, düşman uçağı düşüren ilk Türk pilot olan Vecihi Hürkuş'un hayatı beyaz perdeye aktarılıyor. Henüz 16 yaşındayken uçma sevdasının peşinden giden Vecihi Hürkuş, hayatını uçak üretmeye ve yeni pilotlar eğitmeye adadı. Türk havacılık tarihinin en önemli isimlerinden pilot ve mühendis Vecihi Hürkuş’un hayatının anlatılacağı filmin yönetmenliğini Kudret Sabancı'nın üstleniyor. Senaryosunu Savaş Korkmaz'ın kaleme aldığı filmin oyuncu kadrosunda Hilmicem İntepe, Gizem Karaca, Miray Daner, Bora Akkaş, Zeyno Eracar, Murat Arkın, Bahadır Yenişehirlioğlu gibi isimler yer alıyor.

HÜRKUŞ: GÖKLERDEKİ KAHRAMAN OYUNCULARI

Hilmi Cem İntepe

Gizem Karaca

Miray Daner

Bora Akkaş

Zeyno Eracar

Murat Arkın

Bahadır Yenişehiroğlu

Ali Nuri Türkoğlu