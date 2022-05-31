Hurmacı çiftine karşılıklı ‘yaralama’dan 1 yıl 6 ay hapis talebi

Futbolcu Özer Hurmacı boşanma aşamasında olduğu Mihriban Hurmacı ile karşılıklı olarak yargılandıkları şiddet davası için adliyeye geldi. Burada yüz yüze gelen çift arasında soğuk rüzgârlar esti. Özer Hurmacı hakim karşısında şiddet uygulamadığını aksine şiddet gördüğünü iddia etti. Mihriban Hurmacı ise savunmasında "Ben kadın olarak bu manzarayı hayatım boyunca unutmayacağım" diyerek şiddete maruz kaldığını ileri sürdü.

Hayati ARIGAN

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Özer Hurmacı’nın geçtiğimiz aylarda boşanmaktan vazgeçtiği eşi Mihriban Hurmacı, futbolcunun fiziki şiddetine maruz kaldığını ileri sürerek soluğu mahkemede almıştı.

İddianamede, Mihriban Hurmacı’nın “Eşe karşı basit yaralama”, “Hakaret” ve “Tehdit” suçlarından 1 yıl 3 aydan 5 yıl 6 aya kadar hapsi talep edilmişti. Özer Hurmacı hakkında ise “Eşe karşı basit yaralama” ve “Tehdit” suçundan 1 yıldan 3 yıl 6 aya kadar hapis istenmişti.

MAHKEMEDE YÜZ YÜZE GELDİLER

Boşanma aşamasında olan Özer Hurmacı ve Mihriban Hurmacı avukatları ile adliyeye geldi. Hakim karşısına çıkan Özer Hurmacı ve Mihriban Hurmacı savunmalarını verdi. Özer Hurmacı, üç çocuğunun annesinin ceza almasını istemediğini belirterek “Karşı taraf şikayetçi olmasaydı şikayetçi olmazdım. Kıskançlık yüzünden tartıştık. Bana tokat attı, küfür ve tehdit etti. Ben Mihriban'ı kendimden uzaklaştırdım. Onu uzaklaştırırken elimdeki telefon yüzüne geldi o şekilde kanadı” diyerek şiddet iddiasını reddetti.

MİHRİBAN HURMACI SAVUNMASINI YAPTI

Özer Hurmacı'nın avukatı Esennur Ezgi, “Müvekkilimin üç çocuğunun önünde karşı tarafı darp etmesi mümkün değildir. Özer'in parmağında üç dikiş vardır delillerimizi sunduk. Tehdit bakımından dosyada bir delil yoktur'' dedi.

Eşi tarafından şiddet gördüğünü iddia eden Mihriban Hurmacı mahkemede o anları bir kez daha anlattı. Özer Hurmacı'ya şiddetten yargılanan Mihriban Hurmacı savunmasında

“O gün telefonum ekranına başka bir kadından mesaj geldi. Şifrelerimizi bildiğimiz için açtım ve onun yanına gittim. Mesajı göstererek ‘açıkla’ dedim. Kendisi “Sen kimsin benim telefonumu alıyorsun, seni gebertirim” dedi. Telefonla defalarca yüzüme vurdu.

Üstümüze kan bulaştı ‘zombiye benziyorsun git yüzünü yıka’ dedi. Çığlık atınca eliyle ağzımı kapadı. Telefonumu vermek istemedi. Telefonu alarak banyoya gittim. Sonrasında evden kaçarak jandarmaya gittim. Nasıl yaralandığını bilmiyorum. Tehdit etmedim” diyerek ifadesini sonlandırdı.



MÜTALAA VERİLDİ

Mihriban Hurmacı'nın avukatı Serkan Toper savunmasında ‘'Aldatılan sonra şiddete maruz kalan tek başına yaşayan bir kadından bahsediyoruz. Üstelik kendisi hakkında üç gün zorlama hapsi verilmişti.

Özer Hurmacı'nın cezalandırılmasını talep ediyoruz. Müvekkilimin maruz kaldığı ağır şiddete karşı bir savunması vardır'' dedi. Tarafların savunmasının tamamlanması üzerine duruşma savcısı esas hakkında mütalaasını verdi.

Savcı mütalaasında Özer Hurmacı ve Mihriban hurmacı hakkında ayrı ayrı istenen Tehdit ve hakaret suçlarının işlendiğine dair delil bulunmadığından her iki tarafında beraatını talep etti. Özer Hurmacı ve Mihriban Hurmacı'nın yargılandığı bir diğer suç olan Eşe karşı basit yaralama suçundan ise cezalandırılmalarını talep etti.

ÖZER HURMACI “BU NOKTADA OLDUĞUMUZ İÇN ÜZGÜNÜM”

Mütalaaya karşı son savunmasını veren Özer Hurmacı, karşı tarafında olayı dramatize ettiğini, kendisini karalamaya çalıştıklarını asıl mağdurun kendisi olduğunu ileri sürerek ‘'Çocuklarımın annesinin ceza almasını istemem bu noktada olduğumuz için üzgünüm beraatımı talep ediyorum'' dedi.

“ÖMRÜM BOYUNCA UNUTMAYACAĞIM”

Mihriban Hurmacı son savunma, ‘'Ben kadın olarak bu manzarayı hayatım boyunca unutmayacağım. Cezalandırılmasını istiyorum basit tıbbı müdahale tıp dilinde benim yaşadığım basit değil çok etkilendim aylarca psikoloğa gittim. Ömrüm boyunca unutmayacağım'' diyerek beraatını talep etti. Mahkeme mütalaaya karşı savunmalar için davayı erteledi.

DURUŞMA SONRASI AÇIKLAMA YAPTI

Duruşma çıkında Özer Hurmacı, ‘'Maalesef abartılı, dramatize edilen bir olay var. Söylenecek bir şey yok. Çocuklarımın annesinin de ceza almasını istemem. Bu yüzden de çocuklarımı düşünerek de içeride de belirttim Konuşmak istemiyorum çünkü onlar büyüyünce bunları okuyacaklar. Ben sadece sevgiyi, saygıyı hayatta doğru olmayı öğretmeye çalışıyorum. Böyle de devam edeceğim'' açıklamasında bulunarak adliyeden ayrıldı.