Hüseyin Elmalıpınar’a veda… ‘Keşke hakkını bu kadar yemeselerdi’

'Ezel' dizisi ve 'Kolpaçino' filmindeki rolleriyle tanınan oyuncu Hüseyin Elmalıpınar (52) dün İstanbul Feriköy'de yolda yürürken kalp krizi geçirdi. Hemen hastaneye kaldırılan oyuncu, yapılan tüm müdahalelelere rağmen kurtarılamadı. Elmalıpınar için bugün Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Okmeydanı Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene katılan oyuncu dostları camianın vefasızlığına sitem etti.

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Şişli Feriköy Mahallesi’nde yürüdüğü sırada geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren 51 yaşındaki oyuncu Hüseyin Elmalıpınar için bugün öğle vakti Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Okmeydanı Cemevi’nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine ailesi ve sevenlerinin yanı sıra Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve arkadaşları katıldı.

Elmalıpınar’ın oyuncu dostları camianın vefasızlığına sitem ederken, ‘Kolpaçino’ kadrosundan yalnızca iki kişinin törene geldiği görüldü.

Cemevindeki törenin ardından Elmalıpınar, defnedilmek üzere Ankara’ya gönderildi.

“DİK BİR DURUŞU VARDI”

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’ın sevenlerine sabır dileyerek, “Üzüntülüyüz. Hüseyin kardeşimle dertleşme imkanımız olmuştu. Önemli bir sanatçıydı. Hayatı boyunca dik bir duruşu vardı. Sanat camiamızın başı sağ olsun” diye konuştu.

“KEŞKE BU KADAR İNSANA KIRGIN GİTMESEYDİ”

Oyuncu Abidin Yerebakan, “Keşke bu kadar insana kırgın gitmeseydi. Keşke onun hakkını bu kadar yemeselerdi. Parasını alamadığını biliyorum. Hiçbir zaman hak ettiğini alamadı. İnsani tarafı her şeyden öndeydi. Allah sevdiği kulunu erken alırmış. Böyle aktörler kolay yetişmiyor” dedi.

“BİRLİKTE ÇOK ROL ALDIK”

Oyuncu Ahmet Talay, “Hüseyin kardeşim ile çok rol aldık, erken gidenlerden oldu. Mekanı cennet olsun” dedi.

“DEĞERLİ PATRONLARI DA BURADA GÖRMEK İSTERİZ”

Sektördeki vefasızlığa sitemde bulunan oyuncu Volkan Başaran da “Çok değerli bir ağabeyimizdi. Bize de yakışan eş ve dostları olarak bu önemli günde onun yanında olmak. Oyuncu arkadaşları ve o medya kuruluşundaki değerli patronları da burada görmek isteriz. Çünkü insanlar hayattayken onların yanında olmak önemli olduğu kadar bu acı günlerinde de onlara sahip çıkmak lazım. Son görevimizi yapmaya geldik” ifadelerini kullandı. (DHA-İHA)



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