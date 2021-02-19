Huysuz Virjin’in vasiyetine itiraz

Sanatçı Seyfi Dursunoğlu geçtiğimiz Temmuz ayında 87 yaşında hayatını kaybetti. Huysuz Virjin karakteriyle tanınan sanatçının vefatından sonra mirası çok konuşuldu.

Seyfi Dursunoğlu, hayattayken birçok kez dile getirdiği şekilde, oturduğu Üsküdar'daki evini ve banka hesabında yer alan tüm maddi birikimini Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfı'na bıraktı.

Yeğeni Güliz Buyrukbilen'e evinde yer alan şahsi eşyalarını, yardımcısı Ümit Yazıcı'ya ise Land Rover marka cipini bıraktı.

AYLAR SONRA İTİRAZ İDDİASI

Milyon TV'de yayınlanan ‘Üçü Bir Yerde' programında Dursunoğlu’nun vasiyetine itiraz geldiği iddia edildi. Programın sunucularından Özgür Aras, “Sanatçının yeğenlerinden bazıları itiraz edip mirastan pay istiyorlar. Mahkeme, Seyfi Dursunoğlu’nun buna rızası olup olmadığıyla ilgili şahitleri dinleyecek. Büyük ihtimalle ünlü iki kişi şahitlik edecek” dedi.

AİLESİ İTİRAZ ETMEYECEKLERİNİ AÇIKLAMIŞTI

Seyfi Dursunoğlu’nun cenaze töreninin yapıldığı gün ailesinden farklı yönde bir açıklama gelmişti. Sanatçının yeğeni Avukat Gizem Özköseoğlu şöyle konuşmuştu: “Vasiyetine karşı herhangi bir itirazda bulunmayacağız, sonuna kadar vasiyetinin arkasında ve destekçisi olacağız, bize her hangi bir şey bırakmaması bizi üzmedi, biz zaten bunların farkındaydık, derneğe bir vasiyet yazdığını biliyorduk, dayımız doğrusunu yaptı. Aile olarak onunla çok gururluyuz ve ona saygı duyuyoruz. Kendisi çok örnek alınması gereken bir insan.”