Ian Somerhalder’dan ilginç itiraf: “Bekaretimi 13 yaşında kaybettim”

ABD'li yakışıklı oyuncu Ian Somerhalder, verdiği son röportajda ilginç bir itirafta bulundu. İlk cinsel birlikteliğini 13 yaşında yaşadığını belirten ünlü oyuncu, deneyiminin eğlenceli olduğunu söyledi.

2009 yılında yayına başlayan ve 2017 yılına kadar devam eden The Vampire Diaries dizinin başrol oyuncusu Ian Somerhalder, Radio Handy programında Andy Cohen’e bir röportaj verdi.

Bilinmeyen yönlerini açıkça anlatan Somerhalder’in en dikkat çeken itirafı ise bekaretini 13 yaşında kaybettiği anısı oldu.

O zamanlar kendisinden 3 yaş büyük biriyle ilk cinsel birlikteliğini yaşayan Somerhalder, kendi deyimiyle büyük güne hazırlanmasında abisi Robert’ın rolü büyükmüş.

Somerhalder itirafına, “13 yaşındaydım ve çok eğlenceliydi. Bilirsiniz, 13 yaşında ve erkek çocuğu iseniz, bu konulara ilginiz yüksektir” dedi.

Abisi Robert’ın gençken oldukça çapkın olduğunu belirten 40 yaşındaki ünlü oyuncu, “Eskiden yatak odasında her zaman bir kız olurdu, ben de odadaki köşeye geçip güneşlikleri aralardım. Odaya bir kız geldiğinde ise dışarı çıkıp ne yaptıklarını izlerdim. Ondan çok şey öğrendim” dedi.

Şimdiki çocukların bu tip deneyimleri internet üzerinden öğrenmesinin toplumu bozduğunu savunan Somerhalder, gerçek hayatta bunları öğrenmenin daha sağlıklı olduğunu belirtti.

Ian Somerhalder, 2015 yılında kendisi gibi oyuncu Nikki Reed ile evlendi. Çiftin iki yaşında bir kızı bulunuyor.