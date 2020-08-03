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İbo ile Güllüşah konusu ve oyuncu kadrosu… İbo ile Güllüşah ne zaman çekildi?
İbo ile Güllüşah konusu ve oyuncu kadrosu… İbo ile Güllüşah ne zaman çekildi?
1977 yılında izleyiciyle buluşan İbo ile Güllüşah filmi, televizyonlarda yayınlandığı dönemlerde izleyicilerden ilgi görmeye devam ediyor. İşte efsane isimleri barındıran kadrosuyla İbo ile Güllüşah filminin merak edilenleri...
Magazin 3 Ağustos 2020 - 15:43

İbo ile Güllüşah, Yeşilçam’ın unutulmaz filmleri arasında yer alıyor. Yönetmenliğini Atıf Yılmaz’ın üstlendiği, 1977 yapımı filme dair detaylar şu şekilde…

İBO İLE GÜLLÜŞAH KONUSU

Başlık parası olmadığı için sevdiği kızla evlenemeyen fakir bir köylü, onun peşinden İstanbul'a gelir. Fakat bir türlü parayı denkleştirip babasının karşısına çıkamaz. Bu sırada tesadüfen tanıştığı küçük bir kızla olan dostluğu bütün işleri karıştırır. Ailesinden ilgi görmek isteyen kız, gence kendisini fidye karşılığı kaçırmasını söyler. Böylece hem kendisi sevilip sevilmediğini ölçecektir, hem de fakir genç fidye sayesinde sevdiği ve evlenmek istediği kıza kavuşacaktır. Fakat işler bir anda arapsaçına döner.

İBO İLE GÜLLÜŞAH OYUNCULARI

Kemal Sunal – İbo
Gülşah Soydan – Güllüşah
Ayşen Gruda – Nazlı
Ali Şen – Kör Musa
Deniz Türkali – Güllüşah’ın Teyzesi
Bilge Zobu – Güllüşah’ın Babası
Celile Toyon – Güllüşah’ın Annesi
Muadelet Tibet – Hanife Teyze
İhsan Bilsev – Nazlı’nın Ağabeyi
Osman Alyanak – Sarhoş

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