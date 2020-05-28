İbrahim Büyükak: Baktıkça tadım kaçacak…

Oyuncu İbrahim Büyükak, sosyal medya hesabından bir takipçisinin kara kalem çizimini paylaştı ve üzerine yaptığı yorumlarla takipçilerini gülümsetti.

Sosyal medya hesabı üzerinden bol miktarda esprili paylaşımda bulunan ve takipçileriyle olan etkileşime diğer ünlü isimlerden daha fazla ağırlık veren İbrahim Büyükak bu defa bir takipçisinden gelen kara kalem çizimi paylaştı.

Ancak İbrahim Büyükak bu tarz paylaşımlar yapan diğer ünlü isimlerden farklı olarak çizimi beğenmediğini söyledi ve takipçisine esprili bir dille göndermeler yapmayı da ihmal etmedi.

Büyükak takipçisine “Biraz da müziği mi denesen acaba! Tabi karar yine senin canım kardeşim” sözleriyle takıldı.