İbrahim Büyükak eşini beklerken kaza yaptı

İbrahim Büyükak, önceki gün Bebek'de bir eczanenin önünde arabasıyla eşini beklerken görüntülendi. eşi Nurdan Beşen'i beklerken basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Büyükak, Yeni filminin çekimlerine başladıklarını bugün izinli olduğunu ve izinli olduğu günüde eşine ayırdığını söyledi. Çekimler hakkında konuşan Büyükak “Çekimler başladı ve çok eğlenceli geçiyor. Yoğun bir tempo içerisindeyiz sabahın altısında kalkıyorum, akşam eve gelmem dokuzu buluyor bir iki saat sonra uykuya dalıyorum halim kalmıyor Nurdan'da bu duruma alıştı zaten “dedi.

GÖRÜNMEZ KAZA

Büyükak, aracını ters yöne döndürmeye çalıştığı sırada küçük çapta bir kaza yaşadı.

