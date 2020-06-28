İbrahim Büyükak: Fahiş fiyatlar düzenlenmeli

Çift, baş başa romantik bir yemek yedi. Çıkışta keyifli halleriyle dikkat çeken İbrahim Büyükak ve eşi muhabirlerle ayak üstü sohbet etti. Son model cipinin sol arka tamponundaki sürtme izleri dikkat çeken İbrahim Büyükak, “Sürttüm bir vurduk arabayı. Bebek'te bir belediye otobüsü vurdu” dedi. Çeşme'de kısa bir tatil yapan İbrahim Büyükak, tatil beldelerindeki restoranların fahiş hesapları ile ilgili, “Ben kesinlikle fahiş fiyat olduğuna katılıyorum. Bazı yerlerde çok abartı fiyatlar var ama bunların kendi içerisinde düzenlenmesi lazım bence” dedi.

Muhabirlerin, “1000 lira şezlonga verir misiniz?” sorusuna İbrahim Büyükak, “Vermem. Şezlonga 1000 lira vereceğime gider kanepe alırım o kanepe ile yatarım sahilde 1000 lira verilmez” diyerek cevap verdi.