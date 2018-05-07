Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
İbrahim Büyükak ile Nurdan Beşen evlendi
İbrahim Büyükak ile Nurdan Beşen evlendi
Oyuncu İbrahim Büyükak uzun zamandır aşk yaşadığı psikolog Nurdan Beşen ile pazar akşamı düzenlenen törenle evlendi.
Magazin 7 Mayıs 2018 - 07:25

Çiftin nikah şahitliklerini ise İbrahim Büyükak’ın yakın dostları Oğuzhan Koç ve Eser Yenenler yaptı.

ibrahim-buyukak-2

Beykoz Kundura Fabrikası’nda yapılan düğüne Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı, Nusret, Tuba Büyüküstün ve sevgilisi Umut Evirgen, Murat Boz, Yağmur Tanrısevsin, Berfu Yıldız, Bensu Soral’la birlikte çok sayıda ünlü isim katıldı.

ibrahim-buyukak-7

İbrahim Büyükak çocukluk aşkı Nurdan Beşen’le 2 yıl önce nişanlanmıştı. Düğün hazırlıklarını tamamlayan mutlu çift güzel haberi sosyal medyadan ‘Bugün o gün’ notuyla sevenleriyle paylaştı.

ibrahim-buyukak-4
ibrahim-buyukak-5
ibrahim-buyukak-1

Etiketler