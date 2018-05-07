İbrahim Büyükak ile Nurdan Beşen evlendi
Çiftin nikah şahitliklerini ise İbrahim Büyükak’ın yakın dostları Oğuzhan Koç ve Eser Yenenler yaptı.
Beykoz Kundura Fabrikası’nda yapılan düğüne Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı, Nusret, Tuba Büyüküstün ve sevgilisi Umut Evirgen, Murat Boz, Yağmur Tanrısevsin, Berfu Yıldız, Bensu Soral’la birlikte çok sayıda ünlü isim katıldı.
İbrahim Büyükak çocukluk aşkı Nurdan Beşen’le 2 yıl önce nişanlanmıştı. Düğün hazırlıklarını tamamlayan mutlu çift güzel haberi sosyal medyadan ‘Bugün o gün’ notuyla sevenleriyle paylaştı.