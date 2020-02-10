İbrahim Büyükak ve eşi Nurdan Beşen yeni filminin galası için alışveriş yaptı

Ünlü oyuncu İbrahim Büyükak, eşi Nurdan Beşen ile birlikte bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Büyükak ve eşi gösterime girecek olan Bayi Toplantısı filminin galası için hazırlık yaptı...

Oyunculuğunun yanısıra, yazdığı başarılı senaryolarla da adından söz ettiren İbrahim Büyükak, eşi Nurdan Beşen ile birlikte bir alışveriş merkezinde görüntülendi. 21 Şubat’ta yeni filmi ‘Bayi Toplantısı’ ile beyaz perdede sevenleriyle buluşmaya hazırlanan Büyükak, hazırlık aşamasında artık sona geldiğini söyledi. Gala öncesinde eşiyle birlikte son hazırlıkları yapmak üzere AVM’ye gelen Büyükak’ın her zaman olduğu gibi keyifli ve bir o kadarda eğlenceli halleri dikkatlerden kaçmadı.