İbrahim Büyükak ve Nurdan Beşen dün akşam evlendi! İşte İbrahim Büyükak hakkında merak edilenler

Oyuncu ve sunucu İbrahim Büyükak uzun zamandır birlikte olduğu psikolog sevgilisi Nurdan Beşen ile dün akşam evlendi. BKM Mutfak oyuncusu olarak ünlenen ünlü oyuncu ve sunucu İbrahim Büyükak, dün nikah masasına oturdu ve dünya evine girdi. Peki İbrahim Büyükak kimdir? İşte ünlü komedyene dair merak edilenler, biyografisi ve kısa hayat hikayesi...

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla yıldızı parlayan İbrahim Büyükak'ın çocukluk aşkı Nurdan Beşen’le düğünü, Beykoz Kundura Fabrikası'nda yapıldı. Büyükak, uzun süredir birlikte olduğu psikolog Nurdan Beşen ile evlendi. İşte İbrahim Büyükak kimdir? sorusunun yanıtı, filmografisi ve kısa yaşam öyküsü…

Düğün hazırlıklarını tamamlayan mutlu çift güzel haberi sosyal medyadan “Bugün o gün” notuyla sevenleriyle paylaştı. Büyükak, Instagram hesabından düğün davetiyesinin bir kısmını da paylaştı.

Çiftin düğünü dün akşam aile dostları ve yakın arkadaşlarının katılımıyla gerçekleşti. Büyükak, Instagram'ın hikaye kısmında Nurdan Beşen'in gelin saçını yaptırma anını paylaşarak, “Gelinimiz hazırlanıyor” notunu düştü.

İBRAHİM BÜYÜKAK KİMDİR?

20 Ağustos 1983 doğumlu İbrahim Büyükak 2015 yılı itibariyle 3 adam programı sunuculuğu yapmaktadır. İlk olarak Çok Güzel Hareketler Bunlar oyunu ile izleyicilerin karşısına geçen oyuncu daha sonra dizi ve sinema filmlerinde rol almaya başlamıştır.

Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi idari bilimler fakültesi İktisat bölümü mezunu İbrahim Büyükak İstanbul doğumludur. En son Tv8'de yayınlanan Bana Baba Dedi dizisinde Cüneyt karakterini canlandırmıştır.

Günümüzde ise Tv8 ekranlarında 3 Adam programında Oğuzhan Koç ve Eser Yenenler ile birlikte birbirinden ünlü konukları ağırlamaktadırlar. 2016 yılında Nurdan Beşen ile evleneceklerini açıklamıştır.

Filmografi

Çok Güzel Hareketler Bunlar (2008)

Neşeli Hayat (2009)

Çok Filim Hareket Bunlar (2011)

3 Adam (2013)

Bana Baba Dedi (2015) (Cüneyt)

Küçük Esnaf (2016) (Berhudar)

Yol Arkadaşım (2017) (Şeref)