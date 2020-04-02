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İbrahim Büyükak’ın mercimek köftesi macerası
İbrahim Büyükak’ın mercimek köftesi macerası
Oyuncu İbrahim Büyükak, ev karantinası günlerinde mutfağa girdi ve takipçilerine mercimek köftesi tarifi verdi.
Magazin 2 Nisan 2020 - 09:28

Pek çok ünlü isim gibi İbrahim Büyükak da uzayıp giden ev karantinası günlerini renklendirmek adına çeşitli aktiviteler yapıyor. Kimi zaman arkadaşlarıyla internet üzerinden sohbetler gerçekleştiren Büyükak, kimi zaman da mutfağa giriyor ve takipçileri için hünerlerini sergiliyor.

İbrahim Büyükak son olarak mercimek köftesi yaptı ve yapım sürecini Instagram hesabı üzerinden paylaştı. Büyükak’ın köfteleri yaparken itirafta bulunduğu konu ise hazırlığa bulgurla başlaması oldu.

 

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