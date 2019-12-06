İbrahim Büyükak’tan albüm sürprizi

Yeni yıla İstanbul'da ailesi ve arkadaşları ile gireceğini açıklayan İbrahim Büyükak, önümüzdeki Ocak ayında yakın dostu Oğuzhan Koç ile birlikte bir albüm çıkaracaklarını müjdeledi.

İbrahim Büyükak, önceki gün eşi Nurdan Beşen'le Akmerkez'deydi. Alışveriş turuna çıktılarını söyleyen çift, “Boş günümüzde evimizin ve bizim eksiklerimiz var, onları almaya çıktık” diye konuştu. Yeni filminin montajını bitirmek için 2020’ye İstanbul'da gireceklerini söyleyen ikili, “Yeni yıla evde arkadaşlarımızla, ailemizle gireriz gibi duruyor” dedi.

Eser Yenerler'in çocuğunu ziyaret ettiğini söyleyen Büyükak, “Henüz sıkıştıramıyoruz bir aylık olduğu için, canını yakarak sevmek istiyoruz ama biraz daha zaman var” şeklinde konuştu. Yakın arkadaşı Oğuzhan Koç'la Ocak ayında albüm çıkaracağını söyleyen Büyükak, “Çalışmaları devam ediyor, 5 tane daha şarkı yaptı. Geçmişte okumadığı şarkıları cover yapıyor. Ocak ayında albüm çıkaracağını söylemişti, öyle konuştuk” dedi.

SİMGE SÜRPRİZİ

Başarılı popçu Simge Sağın'ın filmde konuk oyuncu olarak kendisini oynadığını söyleyen Büyükak, ”Çok güzel bir performans sergiledi, Simge hanım. Filmin süprizlerinden bakalım” dedikten sonra alışveriş turuna devam etti.