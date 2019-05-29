İbrahim Büyükak’tan bebek açıklaması

Geçtiğimiz yıl çocukluk aşkı Nurdan Büyükak ile evlenen, ünlü oyuncu ve senarist İbrahim Büyükak, bebek beklediklerine dair iddiaları yalanladı.

İbrahim Büyükak ve eşi Nurdan Büyükak, önceki gün İstinyePark’da objektiflere yansıdı. Markalar Sokağı’nda araçlarını valeye teslim ettikten sonra görüntülenen çift, gazeteciler ile ayaküstü sohbet etti. Bir muhabirin “İbrahim Bey, bebek beklediğiniz yönünde dedikodular var. Doğru mu?” demesi üzerine şaşıran Büyükak, şöyle yanıt verdi:

“Yok arkadaşlar bu nereden çıktı. Şimdilik öyle bir durum yok, evet biz de bebek bekliyoruz ama, Eserlerin bebeğini bekliyoruz.”