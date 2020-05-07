İbrahim Büyükak’tan maskeli yıldönümü kutlaması

Sosyal medya hesabı üzerinden ev karantinası günlerine dair paylaşımlarda bulunan oyuncu İbrahim Büyükak, bu defa hesabını özel bir paylaşım için kullandı. İki yıl önce 6 Mayıs’ta nikah masasına oturan Büyükak, evlilik yıldönümüne ait şu satırları paylaştı:” Evlilik yıldönümümüz kutlu olsun bitanem… Seni her halinle çok seviyorum”

Başarılı oyuncunun bu duygusal paylaşım için yüzleri maskeli bir fotoğrafını tercih etmesi ise gündeme dair esprili bir gönderme olarak dikkat çekti.