İbrahim Büyükak’tan oyuncu Safa Sarı’ya övgü dolu sözler

Son dönemin üretken oyuncularından İbrahim Büyükak, senaryosunu yazdığı ve başrolünde oynadığı filmlerle kendisinden söz ettiriyor. Büyükak, son filminde oynattığı Safa Sarı ile yaptığı paylaşımda ona dair düşüncelerini paylaştı.

Şimdilerde, çekimlerinin bir kısmını Konya’da gerçekleştirdiği ‘Bayi Toplantısı’ filminin çekimleri ile ilgilenen İbrahim Büyükak, son filminde yine pek çok ünlü isimle birlikte kamera karşısına geçti. Yaklaşık dört yıldır yakın aralarla sinema seyircisinin karşısına çıkan ve ortaya koyduğu projelerde imzası da bulunan Büyükak, son filminde şimdilerde Çok Güzel Hareketler Bunlar 2’de izlediğimiz Safa Sarı’ya da rol verdi.

TEŞEKKÜR ETTİ

Film çekimleri boyunca sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan İbrahim Büyükak, çekimleri biten Sarı’yla bir selfie çekti ve bu görüntünün üzerine yazdığı satırlarla son dönemin gözde isimlerinden Safa hakkındaki duygularını paylaştı. İşte İbrahim Büyükak’ın Safa Sarı hakkındaki o sözleri:

“Kendisinin bugün son set günüydü. Hem bu kadar yetenekli hem de bu kadar tatlı olmak nedir arkadaş! Emeklerin için çok teşekkür ederim kardeşim! Birlikte nice işlere!”



