İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol boşanıyor

Oyuncu İbrahim Çelikkol ve 4 yıllık eşi Mihre Çelikkol'un geçen haziranda aralarının kötü olduğu, ancak çiftin oğulları Ali'yi de düşünerek evliliklerini kurtarmak için uğraştıkları öne sürülmüştü. Kötü haber geldi. Çift, anlaşmalı olarak boşanmaya karar verdi.

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Oyuncu İbrahim Çelikkol ile mimar eşi Mihre Çelikkol’un evliliklerini kurtarmak için altı aydır çabaladığı iddia edilmişti.

Bir süredir oğulları Ali için bir araya gelen ikili anlaşmalı olarak boşanma kararı aldı.

Çiftin ilişkilerini toparlaması için araya yakın dostlarının girdiği öğrenildi. Fakat ikili, tüm çabalara rağmen bu karardan vazgeçmedi.

İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol 2017 yılında dünyaevine girmişti. Ünlü çift, Aralık 2019’da ise oğulları Ali’yi kucağına almıştı.