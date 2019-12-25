İbrahim Çelikkol kimdir, kaç yaşındadır?

İbrahim Çelikkol, Doğduğun Ev Kaderindir dizisiyle yeniden ekrana döndü. 14 Şubat 1982 Kocaeli İzmit doğumlu olan İbrahim Çelikkol, profesyonel olarak modellik yapmış, basketbolcu olarak liglerde oynamış ve genç milli olmuştur. Basketi bıraktıktan sonra oyunculuk konusunda eğitim alan İbrahim Çelikkol ile ilgili merak ettiklerinizi sizler için derledik. İşte İbrahim Çelikkol’un biyografisi…

İBRAHİM ÇELİKKOL KİMDİR?

İbrahim Çelikkol, 14 Şubat 1982 Kocaeli İzmit doğumludur. Oyuncu olmadan önce bir süre profesyonel olarak modellik yapmış ve basketbol oynamıştır. İlk oyunculuk deneyimi bir başrol olan ve 2008 yılında Osman Sınav’ın çektiği “Pars Narkoterör” dizisidir.

2009 yılında TRT1’de ekrana gelen “M.A.T.” dizisinde rol aldı. 2010 yılına gelindiğinde Fox TV’de “Keskin Bıçak” ve Show TV’de “Karadağlar” dizilerinde oynadı. 2011 yılında İffet dizisinde “Cemil” karakterine hayat verdi.

2012 senesinde büyük bir gişeye imza atan Fetih: 1453 filminde oynadığı “Ulubatlı Hasan” rolüyle büyük yankı uyandırdı. 2014 yılında ise Reaksiyon adlı dizide Yüzbaşı Oğuz Ayaz karakterini canlandırmıştır.

2016 yılında TRT1 ekranlarında yayınlanan Seddülbahir 32 Saat adlı dizide Mehmet Çavuş karakterini canlandıran İbrahim Çelikkol, yine aynı yıl Fox TV’de yayınlanan Kördüğüm dizisinde Ali Nejat Karasu kimliğiyle izleyici karşısına çıktı.

İbrahim Çelikkol son olarak Siyah Beyaz Aşk adlı dizide Ferhat karekterine hayat vermişti. Şimdilerde Kanal D ekranlarında gösterime giren; senaryosunu Başar Başaran ve Emre Özdür’ün kaleme aldığı, yönetmenliğini Çağatay Tosun’un yaptığı, TMC yapımı Muhteşem İkili adlı dizide birbirlerine tamamen zıt karakterdeki iki başarılı komiserden, gözü kara, cesaretiyle kendisini tehlikeye atmaktan çekinmeyen Mert Barca karakterine hayat veren İbrahim Çelikkol, 5 Mayıs 2017 yılında Muğla Datça'da Mihre Mutlu ile evlenmiştir. İbrahim Çelikkol, 1.87 metre boyunda, 80 kilo ve Kova burcudur.

İbrahim Çelikkol’un rol aldığı diziler ve filmler:

2007 – Pars Narkoterör (Şamil Baturay) (Sinema Filmi)

2009 – M.A.T (Sinan Atalay) (TV Dizisi)

2010 – Karadağlar (Gül Ali Karadağ) (TV Dizisi)

2010 – Keskin Bıçak (Mithat) (TV Dizisi)

2011 – İffet (Cemil) (TV Dizisi)

2012 – Fetih 1453 (Ulubatlı Hasan) (Sinema Filmi)

2013 – Merhamet (Fırat Kazan) (TV Dizisi)

2014 – Sadece Sen (Ali) (Sinema Filmi)

2014 – Kod Adı Reaksiyon (Oğuz Ayaz) (TV Dizisi)

2015 – Kördüğüm (Ali Nejat) (TV Dizisi)

2016 – Seddülbahir 32 Saat (Mehmet) (TV Dizisi)

2017 – Siyah Beyaz Aşk (Ferhat) (TV Dizisi)