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İbrahim Çelikkol ve eşi Mihre Çelikkol’u üzen haber

Dört sene önce oyuncu İbrahim Çelikkol ile evlenen mimar Mihre Çelikkol, sosyal medya hesabından köpekleri Jozi'nin hayatını kaybettiğini duyurdu. Mihre Çelikkol, 'Seni çok özleyeceğim. Huzurla uyu oğlum. J.' yazarak duygularını ifade etti.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 16:45, 03/02/2021
Haberler Magazin
İbrahim Çelikkol ve eşi Mihre Çelikkol’u üzen haber

2017 yılında nikâh masasına oturan İbrahim Çelikkol-Mihre Çelikkol çiftinin köpekleri Jozi, yaşamını yitirdi.

Mihre Çelikkol, Instagram hesabından Jozi'nin fotoğrafını paylaşarak üzüntüsünü dile getirdi. Mihre Çelikkol, “Seni çok özleyeceğim. Huzurla uyu oğlum. J.” dedi. İbrahim Çelikkol’un da çok üzgün olduğu öğrenildi.

Geçen aylarda İbrahim Çelikkol ile eşi Mihre Çelikkol’un evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaştığı iddia edilmişti. Çelikkol, Instagram hesabından eşinin çektiği fotoğrafı “Kıymetlim’in gözünden” notuyla  paylaşarak, iddiaları yalanlamıştı.

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Yayınlanma Tarihi:16:42,