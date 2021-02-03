İbrahim Çelikkol ve eşi Mihre Çelikkol’u üzen haber

2017 yılında nikâh masasına oturan İbrahim Çelikkol-Mihre Çelikkol çiftinin köpekleri Jozi, yaşamını yitirdi.

Mihre Çelikkol, Instagram hesabından Jozi'nin fotoğrafını paylaşarak üzüntüsünü dile getirdi. Mihre Çelikkol, “Seni çok özleyeceğim. Huzurla uyu oğlum. J.” dedi. İbrahim Çelikkol’un da çok üzgün olduğu öğrenildi.

Geçen aylarda İbrahim Çelikkol ile eşi Mihre Çelikkol’un evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaştığı iddia edilmişti. Çelikkol, Instagram hesabından eşinin çektiği fotoğrafı “Kıymetlim’in gözünden” notuyla paylaşarak, iddiaları yalanlamıştı.