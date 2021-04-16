İbrahim Çelikkol’dan Endemol’e ikinci dava

Oyuncu İbrahim Çelikkol, 2016 yılında ‘Kördüğüm’ isimli dizide rol almıştı. 31 bölüm olarak yayınlanan dizinin bitiminin ardından yapım şirketi olan Endemol Medya tarafından yurt dışına satılarak orada yayınlanması sağlanmıştı.

TAZMİNAT DAVASI AÇMIŞTI

Endemol Medya’nın yurt dışı gelirlerini oyunculara tahsil etmediği iddia edilmişti. Sözleşme gereği yurt dışı gelirinden pay alması gerektiğini fakat alamadığını dile getiren İbrahim Çelikkol, 2017 yılında İstanbul Fikri Sinai Haklar Mahkemesi’ne başvurarak Endemol Medya şirketine 139 bin 541 liralık alacak ile 27 bin 908 lira icra inkâr tazminatı davası açmıştı.

167 BİN LİRA KAZANDI

İbrahim Çelikkol’un açmış olduğu alacak davası 2018 yılında karar bağlanmış ve 167 bin TL kazanmıştı. Ancak yapılan tespitler sonrasında yapım şirketinin yurt dışından 4 milyon dolar elde ettiği bilirkişi raporlarınca tespit edildi.

EKSİK PAY

Bunun üzerine açmış olduğu davadan kazandığı 167 bin liranın yetersiz olduğunu alması gerek rakamın çok daha fazla olduğunu belirterek tekrardan Fikri Sinai Haklar Mahkemesi’ne başvurarak Endemol Medya’ya ikinci kez dava açtı.

Dilekçede, İbrahim Çelikkol’un asıl hak ettiği payın 190 bin dolar olduğu ancak mahkemenin kendisinin tespit etmesini talep etti. Çelikkol’un hukuk mücadelesi tekrardan başlamış oldu.

ENDEMOL MEDYA’NIN DAVALARI

Endemol Medya dört yıl önce iflas başvurusunda bulunmuştu. 2020 ocak ayında bu isteği mahkeme tarafından reddedilen Endemol Medya Şirketi’ne ünlü oyuncular Aslı Enver, Songül Öden, Hümeyra, Cansel Elçin, Şükrü Özyıldız gibi ünlü oyuncular da ücretlerini alamadığı gerekçesiyle dava açmıştı.