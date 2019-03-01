Eşi son sözlerini anlattı

Sanatçı İbrahim Erkal 2017 yılının mayıs ayında evinin otoparkında yüksek tansiyon ve beyin kanamasından hayatını kaybetti. Erkal’ın 14 yıllık eşi Filiz Erkal, Kanal D ekranlarında yayınlanan magazin programına konuk oldu.

“SENİ BENDEN DAHA FAZLA KİMSE SEVEMEZ”

Canlı yayında yaşadığı zorlukları ve eşini anlatan Filiz Erkal, “İbrahim ölmeden 2 gün önce sarılarak ‘Seni benden daha fazla kimse sevemez’ dedi” şeklinde konuştu.

“ALLAH KİMSEYE YAŞATMASIN”

Filiz Erkal, yaşadığı zorlukları şöyle anlattı: “Acınla yaşamaya alışıyorsun. Allah kimseye yaşatmasın çok erken ve beklenmedikti. Şoku atlatamadım. Acılarında yaşamaya alışıyorsun Allah alıştırıyor. İlk günkü acı yok onun yerini özlem alıyor.

“GİTME DEDİM”

O gün 12 günlük bebeğimin kontrolü vardı İbrahim’le ona götürdük. Hiçbir şey yoktu ama garip bir heyecanı vardı. Akşamda arkadaşlarımız bebek görmeye gelecekti. Ben ‘akşam arkadaşlarımız gelecek ne yapacağız’ dedim oda ‘ben bir dışarıya çıkayım’ dedi. Ben de gitme dedim. İlk defa o günde üzerimde inanılmaz bir ağırlık var bebekte sürekli ağlıyor. Ben normalde onu beklerim ama uyuyakalmışım. Sonra gece güvenlik aradı ‘İbrahim bey yerde baygın yatıyor’ diye.

“HASTANEDE ELLERİNİ TUTUNCA GİTTİĞİNİ ANLADIM”

Hastanede bir kere yanına girdim elleri çok soğuktu bana bir korku geldi ama ben onun gideceğini anladım. Ben loğusalık dönemimdeydim. Görümcem bebeğimizin kıyafetleri koklattı o gece vefat etti. O evde oturamadım taşındım eşyalarımı bile değiştirdi. Kıyafetlerinin çoğunu verdim birazını oğluma sakladım. Fotoğraf ve ödülleri duruyordu.

“SİTENİN GÜVENLİĞİNE DAVA AÇTIM”

Ölüm nedeni yüksek tansiyon ve beyin kanaması biz o hafta hastaneye gitmiştik günde 2 kere ilaç alıyordu. Alkol falan kullanmıyordu. Sitenin güvenlik konusunda ihmal vardı dava da açtım. 2 buçuk saat yerde yatmış. vakit kaybı oldu.