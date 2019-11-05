İbrahim Kutluay, Edvina Sponza’yı babasının cenazesinde yalnız bırakmadı
İzmir’de uzun yıllardır kuyumculuk yapan Sponza Ailesi’nin üyesi Enzo Sponza, hayatını kaybetti. Kentin tanınmış iş insanı Enzo Sponza bugün Alsancak Katolik Kilisesi’nde yapılan ayinin ardından İzmir Paşaköprü Katolik Mezarlığı’na defnedildi.
SARILARAK TESELLİ ETTİ
Ayinde İtalyan asıllı Enzo Sponza’nın çocukları Gabriele, Edvina ve Emmanuele Sponza ile eşi Ayşegül Sponza taziyeleri kabul etti. Edvina Sponza ile bir dönem aşk yaşayan ve geçen yaz ayrılan eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay da cenazeye katıldı. Kutluay, babasını kaybeden eski sevgilisi Edvina Sponza’yı sarılarak teselli etti.(İHA)