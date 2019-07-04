İbrahim Kutluay: Eski eşimin kayınpederini aramadım

Eski eşinin nikahı sonrası Küpeli'nin babasını arayıp, “Ben yandım, oğlun yanmasın” dediği iddiaları Kutluay'a hatırlatılınca eski milli basketbolcu, “Hiç öyle bir şey yok. Ben ne kimseyle konuştum, kimse de beni aramadı. Tamamen yalan” diyerek çıkan iddiaların asılsız olduğunu söyledi. Düğün sonrası çocuklarının da yer aldığı gelin damat fotoğraflarının basına servisinden dolayı rahatsızlık duyup duymadığı sorulunca, “Her şeyden önemlisi çocuklarımın sağlıklı olması. Onlarla olduğum zaman çok güzel vakit geçiriyorum, diğer hiçbir şey beni ilgilendirmiyor. Beni bu konuların lütfen dışında tutun, çocuklarımı da dışında tutun lütfen. Çocuklarımı bu işin içine karıştırmayın. Demet hanım kendi hayatında ne istiyorsa yaşayabilir. Ben de kendi hayatımı yaşıyorum. Ben çocuklarımla gayet güzel zaman geçiriyorum. Onun dışında başka bir şeye karışmıyorum. Ne kimseyi arıyorum ne kimseyle görüşüyorum” diye konuştu.

“HİÇ ÖYLE BİR ŞEY YOK”

‘Cenk beyin babasının sizin arkadaşınız olduğu doğru mu?’ sorusuna, “Hiç öyle bir şey yok. Az önce söyledim cevabımı ben kimseyle görüşmedim. Beni ilgilendiren bir durum yok ortada. O yüzden tekrar tekrar söylüyorum, çocuklarımı bu işin içinden çıkartın. Onların kendi hayatı var, rahatsız oluyorlar. Rica ediyorum. Benim hiçbir konuyla alakam yok” dedi.

“YALAN HABER”

İddiaların asılsız olduğunu üzerine basarak yenileyen Kutluay, “Bir arkadaş yalan bir haber yapıyor. Aslı astarı olmayan bir haber. Görürsünüz ispatlanmış bir olay olur, var oldu ne diyorsunuz dersiniz. Ortada bir durum yok. Sonra benden açıklama gereği duyuyorsunuz” şeklinde konuştu.

“ÇOCUKLARIMI BU İŞTEN UZAK TUTUN”

Kızları İrem Kutluay'ın, Demet Şener'in Cenk Küpeli'yle evliliğine onay vermediği haberlerine, “Arkadaşlar rica ediyorum. Çocuklarımı bu işlerden uzak tutun. Demet hanımın ne yaptığıyla hiçbir ilgim ve alakam yok. İstediği gibi yaşayabilir, biz attık ayrılmışız. Ne o bana karışır ne ben ona karışırım. Çocuklarımı olabildiğince bu işin dışında tutmaya çalışıyorum. Kimsenin mutluluğu, mutsuzluğu beni enterasan etmez, kimsenin işine karışmam, kimse ne yapıyor diye Merak etmiyorum. Başkasıyla ilgili soruların muhattabı ben değilim. Onlar daha çocuk, eğer varsa bir derdiniz Demet hanıma sorarsınız, bana sorarsınız. Çocuklar varken dikkatli olalım lütfen” diye konuşup iddialara son noktayı koydu.