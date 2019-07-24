İbrahim Kutluay ve Edvina Sponza’nın romantik anları

Eski basketbolcu İbrahim Kutluay, uğruna evliliğini bitirdiği Edvina Sponza ile yıllar sonra ilk kez birlikte ve samimi bir şekilde görüntülendi. Çift Çeşme'de gün batımını seyretti...

Demet Şener’le olaylı bir şekilde boşanan İbrahim Kutluay, yıllardır sevgilisi Edvina Sponza ile gözlerden uzak aşkını yaşıyordu. Çift artık saklanmıyor…

Çitf dün, Çeşme Dalyan’da bulunan bir mekanda happy hour partisine katıldı, Kutluay ve Sponza’nın romantik dakikaları kameralara yansıdı.

İkili, bir yandan gün batımını izlerken diğer yandan bu anları kayıt altına aldılar. Selfie çekmeyi de ihmal etmeyen çift, mekan kapanana kadar içeride kaldı. Edvina Sponza’nın kafasını sevgilisi İbrahim Kutluay’ın omzuna koyması ise dikkatlerden kaçmadı.

