İbrahim Kutluay ve sevgilisi Demet Şener’e yakalandı

Demet Şener önceki gün avukatı ile Bebek’te yürüyüş yaptığı sırada İbrahim Kutluay ve sevgilisi Edvina Sponza ile burun buruna geldi. Şener, iki sevgilinin bu anlarını fotoğrafladı.

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Bebek'teki evinin önünden Edwina Sponza'yı arabasına alacağı sırada görüntülenen İbrahim Kutluay, panik ile sevgilisi Edwina Sponza'yı arabasından göndererek oradan uzaklaştı. Medyatava’nın haberine göre, iki sevgili daha sonra buluşarak geceyi İbrahim Kutluay'ın Gümüşsuyu'ndaki evinde geçirdiği öne sürüldü. Demet Şener ile evliyken 6 yıldır Edwina Sponza ile ilişki yaşayan ve hala boşanma davaları sürdüğü halde ilişkisine devam eden İbrahim Kutluay, mahkeme önünde ilişkilerini her fırsatta inkar ediyor.

