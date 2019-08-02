İbrahim Kutluay’dan ayrılık açıklaması

Kutluay’ın yaptığı bu paylaşımın ardından uzun bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Edvina Sponza’yı takipten çıkardığı görüldü. Bu hamle karşısında Sponza’nın da takipten çıktığının anlaşılması üzerine hemen her yerde İbrahim Kutluay’ın uğruna 11 yıllık evliliğini bitirdiği Edvina’dan ayrıldığına dair haberler çıktı.

KUTLUAY’DAN GEÇ AÇIKLAMA

Çıkan haberler karşısında uzun bir süre sessizliğini koruyan İbrahim Kutluay akşam saatlerinde kendisine konuyla ilgili bir açıklama yapıp yapmayacağının sorulması üzerine; “Ayrılık yok, ilişkimiz devam ediyor!” şeklinde konuşmakla yetindi. Kutluay hesabından yaptığı kafa karıştıran paylaşımla ilgili sessiz kaldı.