İbrahim Kutluay’dan sevgilisi Edvina’ya bayram sürprizi

Eski basketbolcu İbrahim Kutluay, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Edvina Sponza için bir bayram sürprizi gerçekleştirdi ve onu Ayvalık'a götürdü.

Corona virüsü salgını nedeniyle Ramazan Bayramı boyunca sokağa çıkma yasağı uygulandı. Hemen herkes bu süreyi evinde geçirirken İbrahim Kutluay, aldığı özel izinle sevgilisine unutulmaz bir bayram yaşattı.

Edvina Sponza, “En büyük hayalim Cunda'ya gitmek” deyince, Kutluay harekete geçti. İbo, özel izinle sevgilisini bayramda Ayvalık'a götürdü.

Sosyetik güzel, karantina bitince hayalinin Cunda’ya gitmek olduğunu söylemişti. Bayram öncesi harekete geçen İbo da sevgilisi ve kendisi için özel izin alıp Ayvalık’ın yolunu tuttu.

Çift, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla bu tatillerini takipçileriyle de paylaştı.