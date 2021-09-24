İbrahim Tatlıses 12 yıl sonra ilk kez konser verdi

Uzun yıllar sahnelerden uzak kalan İbrahim Tatlıses, hayranlarıyla Kuruçeşme Açıkhava'da yeniden bir araya geldi.

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Şarkıcı İbrahim Tatlıses 12 yıl aradan sonra ilk kez Kuruçeşme Açıkhava’da konser verdi. Aydemir Akbaş, Şafak Sezer, Gülben Ergen, eski eşi Ayşegül Yıldız’ın yanı sıra kızları Melek Zübeyde, Dilan ve Elif Ada konser boyunca Tatlıses’e eşlik etti.

“AĞLAMAMAK ELDE DEĞİL’

Konser öncesi açıklamalarda bulunan İbrahim Tatlıses, “Heyecan var mı yok mu, tam onu da bilmiyorum ancak sahneye çıkınca olacak. Bu akşam beni ağlatacaklar, biliyorum. Ara ara 10’ar dakika ağlama arası isteyeceğim. Ağlamamak elde değil. Elde olsa muslukları tutacağım ama elde değil. Çok zor bir şey. Ne kadar söylemeyi özlediğim şarkı varsa hepsini koydum” dedi.

“BABAMI İLK DEFA SAHNEDE İZLEYECEĞİM”

Babasını ilk defa sahnede izleyeceğini belirten Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak, “İlk defa babamı sahnede izleyeceğim. Bu yüzden konser serisinin ilk gününe davetli olmak çok başka bir duygu. Burada olmak çok güzel. Beraber sahnede olmayı hayal ettiğimde İbo Show’a seyirci olarak gittiğimde hemen beni çağırmıştı. Rüyamda söylüyordum, o gerçek değil miymiş? Şu an hatırladım. Ben söyledim sanıyordum, rüyaymış. Çok isterim” diye konuştu.

KIZI ELİF ADA: EN SEVDİĞİM ŞARKI ‘DOM DOM’

Annesi Ayşegül Yıldız ile konsere giderek babasını yalnız bırakmayan Elif Ada, en sevdiği şarkının ‘Dom Dom’ olduğunu söyledi.

Ayşegül Yıldız, “İbrahim Bey’in adına acayip heyecanlandım. Çok da iyi gözüküyor, çok yakışıklı olmuş. Harika bir program olacağına adım gibi eminim” dedi.

GÜLBEN ERGEN: SESİNİ DİNLEMEYİ ÖZLEDİK

Konser öncesi defalarca telefonla konuştuklarını belirten Gülben Ergen ise, “Sabah akşam telefonlaştık. O çok mutlu, ben de çok heyecanlıyım. Gündüz yağmur yağdı ama dışarıdaki kalabalığı ve kuyruğu gördünüz. Hepimizden daha çok sahnede olmayı aslında o özledi. Televizyon programına benzemiyor. Heyecanlı ve bütün sevdikleri yanında. İbrahim Tatlıses’in sesini dinlemeyi özledik. Programla bir nebze doyduk ama bu başka oluyor” ifadelerini kullandı. (DHA)