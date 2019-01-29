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İbrahim Tatlıses: Annem öldü pavyona mı gittim?
İbrahim Tatlıses: Annem öldü pavyona mı gittim?
Türkücü İbrahim Tatlıses sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım yüzünden takipçileri tarafından eleştirildi.
Magazin 29 Ocak 2019 - 07:34

Yaklaşık iki hafta önce annesi Leyla Tatlı’nın vefatıyla sarsılan İbrahim Tatlıses sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım yüzünden eleştiri aldı. Annesinin vefatının üzerinden sadece iki hafta geçmiş olmasına ve acısının henüz çok taze olmasına rağmen İzmir’de bulunan mekanıyla ilgili bir video paylaşan Tatlıses bu görüntüler yüzünden ‘duygusuz ve saygısız’ ithamlarına maruz kaldı. Mekanıyla ilgili görüntüler paylaştığı için çok yoğun bir şekilde eleştirilen İbrahim Tatlıses gelen tepkilere anlam veremediğini; “Neden ayıp anlamadım? Annem öldü pavyona mı gittim hayırdır!” sözleriyle dile getirdi.

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