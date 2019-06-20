İbrahim Tatlıses: “Memleketim için ölürüm, Tayyip Erdoğan için ölürüm”

Sanatçı İbrahim Tatlıses, Urfalı ciğerci Ahmet'in oğlu olduğunu ve Türkiye için ölebileceğini belirterek, "Bana göre İstanbul sadece İstanbul değil, dünyanın başkentidir" ifadelerine yer verdi.

Sanatçı İbrahim Tatlıses, Urfalı ciğerci Ahmet’in oğlu olduğunu ve Türkiye için ölebileceğini belirterek, “Bana göre İstanbul sadece İstanbul değil, dünyanın başkentidir. Dünyanın gözü İstanbul’da, gelin İstanbul’a kötü gözle bakan herkesin gözünü kör edelim. Kötü gözle bakmasınlar, iyi gözle baksınlar” dedi.

“İSTANBUL’A KÖTÜ GÖZLE BAKAN HERKESİN GÖZÜNÜ KÖR EDELİM”



İbrahim Tatlıses: “Urfalı ciğerci Ahmet’in oğluyum ötesi yok. Memleketim için ölürüm, Tayyip Erdoğan için ölürüm. Onun için buradayım. Destek için buradayım. Bana göre İstanbul sadece İstanbul değil, dünyanın başkentidir. Dünyanın gözü İstanbul’da, gelin İstanbul’a kötü gözle bakan herkesin gözünü kör edelim. Kötü gözle bakmasınlar, iyi gözle baksınlar.” ifadelerini kullandı. Gönlünün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan yana olduğunu vurgulayan Tatlıses, şunları kaydetti: “15 Temmuz’da olmasaydı Başkan Tayyip, şimdi hepimiz olmuştuk hain. Çünkü vefalı adam. Almanya’da en son yoğun bakımdan çıkıyorum, kulağıma telefon dayıyorlar, Başkan. Amerika’da telefon alıyorum, Başkan. Nerede arıyorsam Başkan, anamın cenazesinde Başkan, ne yapıyorsam Başkan. Mevlütlerde, ölülerde sıranın en başında, camilerde Kuran okuyan Başkan. Böyle bir adam yok. Gel de bu adamın peşinden gitme. Ben gidiyorum arkadaş, sözü olan varsa söylesin. Benim tarafım belli” dedi.

(AA)