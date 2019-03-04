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İbrahim Tatlıses, Müslüm Gürses’i unutmadı
İbrahim Tatlıses, Müslüm Gürses’i unutmadı
Şarkıcı İbrahim Tatlıses sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla meslektaşı Müslüm Gürses'i unutmadığını gösterdi.
Magazin 4 Mart 2019 - 08:33

Arabesk müziğin önemli isimlerinden Müslüm Gürses, ölümünün altıncı yılında hayat arkadaşı Muhterem Nur, arkadaşları ve sevenleri tarafından Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Kalabalık bir katılımla gerçekleşen törene katılamayanlar ise sosyal medya hesaplarından Gürses’i yokluğuyla ilgili duygusal paylaşımlarda bulundu. Bu isimlerden biri de İbrahim Tatlıses oldu. Tatlıses, Müslüm Gürses’in ölümünün altıcı yılı nedeniyle sosyal medya hesabından şu satırları paylaştı: “Ah babam, MÜSLÜM BABAM… 6 yıl olmuş sen gideli, şarkılarımız babasız kalmış, senin gibisini bulamayız… Özlemle, sevgiyle, saygıyla anıyorum. Dualarımdasın…”

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