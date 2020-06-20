İbrahim Tatlıses noktayı koydu: Ölene kadar yanındayım

İbrahim Tatlıses'in, aile sırlarını ifşa ettiği gerekçesiyle peşine düştüğü kişinin oğlu Ahmet Tatlı olduğu iddia edildi. İbrahim Tatlıses'in şikayeti üzerine karakolda ifade verdiği öğrenilen Ahmet Tatlı, görüntülenmemek için binanın arka kapısından çıktı. Konuyla ilgili açıklama yapan İbrahim Tatlıses, 'Benim bahsettiğim konu çok başkayken, olayın oğlum Ahmet Tatlıses’e bağlanmasına çok üzüldüğümü belirtmek isterim. Olaylar zamanlama açısından tamamen bir tesadüften ibarettir. Oğlum Ahmet hiçbir zaman köstebek olmamıştır olamaz da!' ifadelerini kullandı.

Dün instagram hesabından paylaşım yapan usta sanatçı, “İçimizdeki köstebeğe ulaşmaya az kaldı. Bence ben onu bulmadan o kendini açık etse de, o da biz de rahatlasak ama yakınım biliyorum, tam emin olmam gerek! Vebal almak istemiyorum. Çok da seviyorum be arkadaş neden?” ifadelerini kullanmıştı.

AHMET İFADE VERDİ KAFALAR KARIŞTI

Tatlıses’in, dikkat çeken paylaşımının ardından oğlu Ahmet Tatlıses ifade vermek için emniyete gitti. Ahmet Tatlıses, İbrahim Tatlıses de o sırada karakoldaydı.Kapının önünde basın mensuplarının olduğunu öğrenen Ahmet Tatlıses, görüntü vermemek için arka kapıdan çıkarak uzaklaştı.

İBRAHİM TATLISES SON NOKTAYI KOYDU

Ahmet Tatlıses’in aile sırlarını ifşa ettiği iddialarının üzerine konuyla ilgili açıklama yapan İbrahim Tatlıses, ‘Dün Twitter'dan paylaştığım bir yazımın bugün çok yanlış anlaşılmalara sebep olduğunu üzülerek gördüm . Benim bahsettiğim konu çok başkayken, olayın oğlum Ahmet Tatlıses'e bağlanmasına çok üzüldüğümü belirtmek isterim. Olaylar zamanlama açısından tamamen bir tesadüften ibarettir. Oğlum Ahmet hiçbir zaman köstebek olmamıştır olamaz da! Ahmet'im benim ilk göz ağrım ve kıymetlimdir. Oğlum da ben de her zaman birbirimizin yanında “Dağ” gibi durmuşuzdur, ölene kadar durmaya da devam edeceğiz.’ ifadelerini kullandı.